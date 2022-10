Nach Störungen: Normaler Zugverkehr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Ausgerechnet zum Start ins Wochenende werden unzählige Bahnreisende am Samstag ausgebremst - allerdings größtenteils im Norden Deutschlands. In Sachsen-Anhalt rollte der Bahnverkehr weitestgehend.

Erfurt/dpa - Die heftige Störung am Samstagmorgen bei der Bahn in Norddeutschland hat nach Angaben des Unternehmens kaum Auswirkungen für Reisende in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen.

«Eigentlich gehen wir nicht davon aus», sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstagmittag. Zwar seien noch bis in den Mittag in der Folge der Störung des Zugfunks Ausfälle und Verspätungen in Richtung Norden möglich, davon seien die Verbindungen etwa über Halle, Erfurt und Leipzig aber nicht betroffen.

Störungen bei der Bahn: Volle Züge zu erwarten

Allerdings kann es in der Folge in der Region teils zu vollen Zügen kommen. Denn das Unternehmen empfahl Reisenden, die zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie zwischen Berlin und Baden-Württemberg oder der Schweiz unterwegs waren, etwa Verbindungen über Erfurt zu nutzen.