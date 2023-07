Magdeburg/dpa/DUR - Nach der Wahl von Maximilian Krah zum Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl hat ein Video des Politikers für Belustigung und hämische Kommentare gesorgt. In sozialen Netzwerken ging am Wochenende ein Video viral, in dem der 46-jährige Sachse Dating-Tipps für junge Männer gibt.

In dem bei TikTok veröffentlichten Video sagt Krah: «Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos, wähl' nicht die Grünen, geh' raus an die frische Luft, steh' zu dir, sei selbstbewusst, guck geradeaus.» Krah behauptet in dem Video: «Echte Männer sind rechts, echte Männer haben Ideale, echte Männer sind Patrioten, dann klappt es auch mit der Freundin.»

Krah führte aus, in den USA hätten 30 Prozent der jungen Männer noch nie eine Freundin gehabt. Die genauen Zahlen für Europa kenne er nicht, räumte er ein.

Krah, der acht Kinder mit mehreren Frauen hat, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag am Rande der Europawahlversammlung in Magdeburg, er habe das Video vor einigen Wochen aufgenommen, weil es aus seiner Sicht wichtig sei, auch gesellschaftspolitische Themen anzusprechen. Die AfD verkörpere ein bestimmtes soziokulturelles Milieu und stehe für Werte wie Familie, sagte der Europaabgeordnete. «Das Video ist ein Erfolg», sagte Krah. Dies sehe man daran, wie oft es bisher angeschaut worden sei.