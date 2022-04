Das sind die Knackpunkte der Koalitionsverhandlungen

In Sachsen-Anhalt bahnt sich eine schwarz-rot-gelbe Regierung an. Die Spitzen von CDU, SPD und FDP wollen Koalitionsverhandlungen. Was sind die Knackpunkte?

Magdeburg/MZ - Es ist der Tag, an dem es Komplimente hagelt. „Außerordentlich konstruktiv“ seien die bisherigen Sondierungsgespräche gewesen, lobt FDP-Spitzenkandidatin Lydia Hüskens am Mittwochmorgen im Verhandlungsraum in Magdeburg. Neben ihr sitzt CDU-Chef Sven Schulze - er gibt zurück, die FDP sei bei den bisherigen Gesprächen „extrem gut vorbereitet“ gewesen. Und SPD-Landeschefin Juliane Kleemann findet nach dem ersten offiziellen Dreiertreffen der potenziellen Regierungspartner: „Ich kann vieles von dem, was Herr Schulze sagt, unterschreiben.“