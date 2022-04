Das Schulexperiment - Warum Sachsen-Anhalt auf mehr Quereinsteiger setzt

Magdeburg - Was da gerade in Sachsen-Anhalts Bildungsministerium passiert, ist bedeutender, als es auf den ersten Blick aussehen mag: Um den chronischen Lehrermangel zu bewältigen, wirbt das Land nun um Bewerber, die noch vor Jahren keine Chance auf einen Job vor der Tafel gehabt hätten. Ab sofort kann man nicht nur ohne Pädagogikstudium Lehrer werden - es geht nun auch ohne einschlägiges Fachstudium, das in die klassischen Stundentafel passt.