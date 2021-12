Dank klirrender Kälte: Eiswein an Weihnachten geerntet

Bei frostigen zweistelligen Minustemperaturen lesen Mitarbeiter der Winzervereinigung Freyburg in Müncheroda gefrorene Trauben. Die Lese beginnt bereits in der Dunkelheit. Vier Reihen Riesling-Trauben wurden an diesem Morgen geerntet. Die natürlich gefrorenen Trauben werden noch am frühen Wintermorgen gekeltert. Foto: Christian Modla/dpa-Zentralbild/dpa

