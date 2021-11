intensivstationen am limit Zahl freier Intensivbetten in Sachsen-Anhalt: Angespannte Lage in vier Landkreisen

Die Situation in Sachsen-Anhalts Krankenhäusern ist weiter angespannt. Am Samstagabend standen 68 freie Intensivbetten in den Kliniken im Land zur Verfügung. Am Sonntag entspannte sich die Lage zwar weil wieder mehr Betten frei wurden, doch in einigen Landkreisen sind die Kapazitäten dramatisch gesunken.