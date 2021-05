Corona: Wie kommt das Land am schnellsten aus der Pandemie, was sind die Lehren?

Eva von Angern (Linke): Die Corona-Krise hat gezeigt, dass wir uns für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt statt Egoismus einsetzen müssen. Die mentale Verfasstheit unserer Gesellschaft wird maßgeblich davon geprägt sein, wie die Kosten der Krise verteilt werden. Die Linke will eine gerechte Lastenverteilung. Wer wenig hat, darf nach der Krise nicht noch weniger haben. Jetzt aber haben wir die Chance, die sozialen Ungerechtigkeiten zu überwinden. Um die Pandemie schnell überwinden zu können, brauchen wir jetzt und sofort die Bereitstellung massenweiser Tests sowie Impfungen in den Kommunen durch Hausärzt*innen und in den Betrieben durch das Land. Die Landesregierung muss sich auf Bundesebene dafür starkmachen, dass Impfstofflizenzen freigegeben werden. Die Impfstoffentwicklung wurde durch hohe öffentliche Subventionen gefördert und ist deshalb Gemeingut. Die teilweise katastrophalen Zustände beim Homeschooling haben gezeigt, dass Sachsen-Anhalt ein Umdenken in der Bildungspolitik braucht. Mehr Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter*innen müssen eingesetzt, mehr Geld für moderne Lernmittel und die Digitalisierung an den Schulen bereitgestellt werden. Kein Kind darf zurückgelassen werden. Jedes vierte Kind lebt in Armut und das muss aufhören. Wir brauchen eine gesetzlich verankerte Kindergrundsicherung. Kinderarmut gründet sich auf Elternarmut, die nur durch gute Jobs und Tariflöhne bekämpft werden kann.“

(Foto: dpa)