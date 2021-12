Meldeverzug und weniger Tests: Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt auf 446,3 gesunken

Magdeburg/dpa - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen gesunken: Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag wurden innerhalb eines Tages 1.186 neue Fälle gemeldet, am Freitag hatte die Zahl bei 1.475 und am Donnerstag bei 2.394 gelegen.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sank landesweit auf 446,3, nach 503,9 am Freitag und 556,2 am Donnerstag. Bundesweit ging die Inzidenz auf 242,9 zurück. Dazu gab es zehn weitere Todesfälle im Land. Seit Beginn der Pandemie sind in Sachsen-Anhalt 4.188 Menschen mit oder an dem Sars-CoV-2-Virus gestorben.

Das RKI weist allerdings darauf hin, dass die Zahlen über die Weihnachtstage kein vollständiges Bild der epidemiologischen Lage bieten könnten. Der Grund dafür sei, dass voraussichtlich weniger getestet werde und auch mit einem Meldeverzug zu rechnen sei.

Das Infektionsgeschehen ist in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten weiterhin sehr unterschiedlich. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Samstag für den Saalekreis an mit 653,6, die niedrigste für den Altmarkkreis Salzwedel mit 307,2.