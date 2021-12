Erneut Proteste gegen Corona-Politik in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/dpa - Gegen die Corona-Politik sind in Sachsen-Anhalt erneut Tausende Menschen auf die Straße gegangen. In Magdeburg zogen am Montagabend nach ersten Angaben der Polizei rund 3.000 Menschen vom Domplatz aus durch die Stadt, wie ein Sprecher sagte.

In Halle versammelten sich bei einer Protestaktion zunächst rund 1.500 Menschen, wie ein Polizeisprecher sagte. In Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) kamen nach Polizeiangaben rund 400 Menschen zusammen. Die Aktionen verliefen nach ersten Angaben der Polizei meist störungsfrei.

Weitere Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland waren unter anderem in Wittenberg, Naumburg, Halberstadt, Dessau, Zerbst und im Landkreis Mansfeld-Südharz geplant.