Corona-Pandemie belastet Jugendliche stark

Halle (Saale) - Die Corona-Pandemie setzt Kindern und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt stark zu: Laut der Krankenkasse Barmer melden 80 Prozent der Kinder- und Jugendpsychotherapeuten gestiegene Patientenanfragen während der Pandemie. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK).

Die häufigsten Probleme sind demnach Schulängste, Depressionen und familiäre Konflikte. Über drei Viertel der Praxen habe bereits keine Kapazitäten mehr für neue Patienten, sagte Barbara Breuer-Radbruch, Vorstandsmitglied der OPK und niedergelassene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in Magdeburg. „Symptome, die sowieso da sind, werden jetzt schlechter“, so Breuer-Radbruch.

Jugendliche leiden unter Corona-Lockdown

Am häufigsten litten 14- bis 17-Jährige unter dem Lockdown. „Das ist die Altersphase, in der man sich abkapselt“, sagte die Psychotherapeutin. Seien die Jugendlichen an ihr Zuhause gefesselt und hätten keine Möglichkeit, Gleichaltrige zu treffen, sorge das oft für Probleme. „Viele sind über die Corona-Krise in eine ernste psychische Störung gegangen.“

Die Zahl junger Menschen in psychotherapeutischer Behandlung steigt bereits seit längerem: Laut Barmer hat sich ihre Zahl in Sachsen-Anhalt seit 2009 innerhalb von zehn Jahren mehr als verdreifacht. 2019 benötigten hier rund 16.000 Kinder und Jugendliche psychotherapeutische Hilfe. Nur in Mecklenburg-Vorpommern war der Anstieg im Bundesvergleich noch größer. „Sozialer Stress und wachsende Leistungsanforderungen können Gründe sein, weshalb sich junge Menschen häufiger unter Druck gesetzt fühlen. Das schlägt ihnen buchstäblich auf die Seele“, sagte Barmer-Landesgeschäftsführer Axel Wiedemann.

Eine weitere Ursache für die gestiegenen Zahlen sei der in den vergangenen Jahren vereinfachte Zugang zu Therapien für junge Menschen. Zudem habe auch die Stigmatisierung psychischer Krankheiten abgenommen. Wiedemann plädierte dafür, nach der Corona-Pandemie das Wohl von Kindern und Jugendlichen in den Fokus zu rücken. „Wir sollten dann nicht nur auf die Wirtschaft schauen, sondern auch darauf, dass ihnen ein wichtiger Teil ihrer Jugendjahre geraubt wurde.“ (mz/Max Hunger)