Die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist inzwischen einstellig. Daher lockert die Landesregierung die Corona-Regeln erneut. Am Dienstag gab es erste Informationen zur neuen Verordnung.

Sachsen-Anhalt will die aktuellen Corona-Regeln noch einmal anpassen.

Magdeburg - Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat weitere Corona-Lockerungen beschlossen. Eingedenk einer 7-Tage-Inzidenz von nur noch 6,7 und einer steigenden Impfquote wolle man das Leben der Bürger weiter normalisieren.

Der Pandemie-Status bleibe aber bestehen, stellte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) klar. So gebe es weiter einen „Grundsockel“ an Infizierten, weshalb ein Teil der Maßnahmen weiter bestehen bleiben. Der Pandemiestatus ermögliche zudem eine weitere Unterstützung der Wirtschaft.

Wo möglich, werde man jetzt aber lockern und den Menschen Freiheiten zurück geben. „Es muss wieder vieles möglich werden“, gab Haseloff die Richtung vor. „Der Sommer muss ein guter Sommer für uns werden.“ Aber: „Es soll kein böses Erwachen geben danach“, so Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD). Hygieneregeln und Infektionsschutz bleiben also wichtig. Denn, so Haseloff, die Gefahr eines erneuten Corona-Ausbruchs sei immer da, gerade dann, wenn viele Menschen wieder im Ausland Urlaub machen.

Kontaktbeschränkungen

Die bisherigen Kontaktbeschränkungen fallen weg und werden durch eine Empfehlung ersetzt. Empfohlen wird, sich weiterhin nur mit maximal 10 Personen zu treffen, größere Ansammlungen zu meiden und sich bevorzugt im Freien zu treffen.

Maskenpflicht

Die Maskenpflicht, zum Beispiel beim Einkaufen und im ÖPNV, wird gelockert. Künftig reicht wieder ein medizinischer Schutz, eine FFP2- Maske ist nicht mehr zwingend nötig. Grundsätzlich gilt die Maskenpflicht aber weiter dort, wo sich ein Abstand von 1,50 Metern nicht einhalten lässt.



Clubs und Discos

„Es darf wieder getanzt werden“, sagt Wirtschaftsminister Willingmann. Clubs und Discos dürfen öffnen, allerdings nur mit einer maximalen Auslastung von 60% und mit Corona-Tests für alle Gäste.

Schulen

In den Schulen wird die Maskenpflicht gelockert. Im Unterricht sowie auf Schulhöfen ist künftig keine Maske mehr nötig. Es bleibt aber dabei, dass jeder Schüler zwei Mal pro Woche auf Corona getestet wird.

Testpflicht allgemein



Die Testpflicht in Sachsen-Anhalt wird an vielen Stellen gelockert. Wichtige Maßgabe ist die aktuelle Inzidenz. Sobald die Inzidenz nach Inkrafttreten der neuen Verordnung für zehn Tage stabil unter 35 liegt, kann der jeweilige Landkreis für viele Bereiche die Testpflicht aussetzen.

Private Feiern

Private Feiern sind wieder ohne Tests mit bis zu 50 Personen möglich. Wollen mehr Menschen zusammen feiern, ist ein professioneller Organisator nötig, zum Beispiel, wenn eine Gaststätte das Treffen ausrichtet.

Erleichterung für Kinder und Jugendliche

Die Testpflicht für Kinder und Jugendliche in Sport und Freizeit fällt weg, da Schüler in der Schule getestet werden. In den Schulen werden Kinder weiter zwei Mal pro Woche getestet. Für Kinder- und Jugendfahrten reicht ein Test zu Beginn.

Professionelle Veranstaltungen

Professionell organisierte Veranstaltungen sind draußen mit 1000 Teilnehmern, innen mit 500 Teilnehmern möglich. Geimpfte und genesene Menschen zählen nicht mit. Ein Hygienekonzept und Kontaktnachverfolgung bleiben verpflichtend. Liegt Inzidenz im Landkreis für zehn Tage sicher unter 35, kann der Landkreis auch hier die Testpflicht aufheben.

Beherbergung

In Hotels und Pensionen ist nur noch alle 72 Stunden ein Corona-Test nötig. Der Test beim Check-In bleibt verpflichtend.

Sport

Auch beim Trainingssport drinnen kann die Testpflicht wegfallen, nur bei Wettkämpfen gilt weiter die Testpflicht.

Außerschulische Bildung

Bei Gruppen von bis zu 10 Personen kann die Testpflicht entfallen, genauso bei stabilem Kursverbund

Innengastronomie

Auch hier kann bei einer stabilen Inzidenz von unter 35 die Testpflicht entfallen.

Freizeitparks und Zoos

Innenbereiche und Tierhäuser dürfen wieder öffnen

Die neue Verordnung soll zum ende der Woche in Kraft treten und für vier Wochen gültig bleiben. (mz)