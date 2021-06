Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt weiter einstellig

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt beruhigt sich das Corona-Infektionsgeschehen weiter. Am Dienstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 3,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Montag waren es 3,5 gewesen. Binnen 24 Stunden wurde in Sachsen-Anhalt laut RKI eine neue Infektion und kein weiterer Todesfall erfasst. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Montag mit 8,0 an.

In der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau lag die Inzidenz am Dienstag weiter bei 0. Der Landkreis Jerichower Land erreichte diesen Wert nicht mehr, nachdem ein neuer Corona-Fall gemeldet worden war. Die höchsten Werte wies das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag für den Altmarkkreis Salzwedel und den Burgenlandkreis mit 13,2 und 6,2 aus. Der Wert gibt an, wie viele Ansteckungen es je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gegeben hat. Insgesamt steht die Ansteckungsrate in Sachsen-Anhalt im Vergleich bei 3,2. Bundesweit lag sie bei 8,0. (mz/dpa)