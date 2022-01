Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt steigt wieder leicht

Magdeburg - Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Sachsen-Anhalt am ersten Tag des Jahres 2022 wieder leicht gestiegen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag der Wert der gemeldeten Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner am Samstag bei 294,0, am Freitag hatte er 286,7 betragen. Das RKI weist allerdings darauf hin, dass die Daten derzeit kein vollständiges Bild der Lage bieten, da über die Feiertage und zum Jahresende mit weniger Tests zu rechnen ist und auch von einem Meldeverzug ausgegangen werden muss. Auch bundesweit stieg die Wocheninzidenz wieder leicht an und lag am Samstag bei 220,3 nach 214,9 am Vortag.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt wies der Saalekreis mit 386,5 aus, gefolgt vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit 368,9. Der niedrigste Wert wurde mit 222,3 im Landkreis Harz verzeichnet.

Insgesamt wurden den Angaben zufolge zuletzt weitere 923 Infektionen bestätigt und 11 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind 4275 Corona-Patientinnen und -Patienten in Sachsen-Anhalt gestorben.