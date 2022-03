Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt leicht gesunken - Fast 7000 Neuinfektionen

6950 Corona-Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut für Sachsen-Anhalt am Samstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken und liegt nun bei 1637,3.

In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohner und Woche leicht gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Samstag laut dem Robert Koch-Institut (RKI) bei 1637,3 - nach 1674,2 am Freitag. Binnen 24 Stunden sind 6950 Neuinfektionen registriert worden. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1220,8.

Spitzenreiter in Sachsen-Anhalt bei der Corona-Inzidenz ist mit 2298,6 der Landkreis Jerichower Land, gefolgt vom Landkreis Harz (1941,9) und dem Landkreis Mansfeld-Südharz (1936,6). Die niedrigste Inzidenz hat der Statistik zufolge der Burgenlandkreis mit 1300,2.