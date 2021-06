Corona-Inzidenz einstellig – Sachsen-Anhalt unter den Top 3

Die Zahl der erkannten Corona-Fälle in Deutschland geht weiter zurück.

Halle (Saale) - Die Corona-Welle in Sachsen-Anhalt flaut immer weiter ab. Am Montag vermeldete das Robert-Koch-Institut eine 7-Tage-Inzidenz von nur noch 7,0. Nur zwei Bundesländer sind besser. Es gab lediglich zehn neu entdeckte Infektionen und vor allem: Es gab keinen weiteren Todesfall in Verbindung mit dem Corona-Virus.

Die Inzidenz liegt in allen Landkreisen unter 15, teils sogar unter fünf. Mehrere Landkreise vermeldeten in den vergangenen sieben Tagen weniger als zehn neue Fälle.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Sachsen-Anhalt 99.081 Infektionen erkannt. 3399 Menschen starben. Aktuell gibt es in Sachsen-Anhalt noch rund 1000 Menschen, die akut infiziert sind. (mz)