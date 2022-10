Corona: In Sachsen-Anhalt werden schon wieder Intensivbetten knapp

Magdeburg - In der Corona-Pandemie stehen die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt ein weiteres Mal vor einer Belastungsprobe. Während die Zahl der neu Infizierten zuletzt schnell anstieg, rutschte der Anteil der freien Intensivbetten in der vergangenen Woche zeitweilig unter die Marke von zehn Prozent, was als Alarmsignal gilt.