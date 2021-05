Corona in Sachsen-Anhalt: So ist die Lage in den einzelnen Landkreisen

Halle (Saale) – Die Zahl der Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt hat sich am Freitag auf niedrigem Niveau stabilisiert. Das Robert-Koch-Institut meldete am Morgen 164 neue Fälle und eine landesweite Inzidenz von 32,5. Hinzu kamen vier weitere Todesfälle. Die Zahl der akut Infizierten in Sachsen-Anhalt sank auf rund 3500.

Aktuell liegen nur der Saalekreis und der Harz knapp über einer 7-Tage-Inzidenz von 50. Alle anderen Landkreise liegen teils deutlich darunter und können somit von den maximal möglichen Lockerungen der aktuellen Corona-Verordnung profitieren.

Weitere Corona-Lockerungen ab Mitte Juni?

Die niedrigste Inzidenz wird weiterhin aus Anhalt-Bitterfeld gemeldet. Der Landkreis steht aktuell bei einem Wert von 12,0.

Ab dem 14. Juni wird es voraussichtlich eine neue Corona-Verordnung für Sachsen-Anhalt geben, die Regionen mit einer Inzidenz von weniger als 35 weitere Lockerungen gestatten will, so die Landesregierung. Erste Details dazu soll es am kommenden Dienstag geben.

Die 7-Tage-Inzidenz pro Landkreis in Sachsen-Anhalt am 27.05.21

LK Altmarkkreis Salzwedel: 28,9



LK Anhalt-Bitterfeld: 12,0



LK Börde: 36,9



LK Burgenlandkreis: 32,4



LK Harz: 52,0



LK Jerichower Land: 22,3



LK Mansfeld-Südharz: 20,7



LK Saalekreis: 56,6



LK Salzlandkreis: 32,3



LK Stendal: 21,6



LK Wittenberg: 36,0



Stadt Dessau-Roßlau: 31,2



Stadt Halle: 32,2



Stadt Magdeburg: 23,2

(mz)