Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt bundesweit am niedrigsten – schießen Zahlen jetzt nach oben?

Sachsen-Anhalt hat am Sonntag 541 neue Corona-Fälle vermeldet. Das Robert-Koch-Institut ermittelte am Montagmorgen eine 7-Tage-Inzidenz von 270,1 nach 260,1 am Sonntag und 261,0 am Samstag. Die Zahlen könnten in den kommenden Tagen wieder deutlich steigen – denn nach über drei Wochen enden für Sachsen-Anhalts Schüler die Weihnachtsferien.

Magdeburg/Berlin/DUR/dpa – Sachsen-Anhalt hat am Montagmorgen die bundesweit niedrigste Corona-Inzidenz aller Bundesländer gemeldet. Mit 270,1 nimmt das Land einen Spitzenplatz ein. Am Montag wurden 541 neue Fälle gemeldet. Weitere Sterbefälle im Zusammenhang mit Infektionen wurden nicht erfasst. Bislang sind 4395 Menschen mit oder an Corona gestorben.

Die höchste Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt gab das RKI am Montag für den Landkreis Stendal mit 315,0 an gefolgt von Halle mit 314,5 und Magdeburg mit 307,1. Den Angaben zufolge hatte die Stadt Dessau-Roßlau mit 160,0 die niedrigste Inzidenz im Land.

Experten gehen allerdings davon aus, dass die Inzidenz in den kommenden Tagen deutlich steigen dürfte. Denn nach über drei Wochen endeten am Montag auch in Sachsen-Anhalt die verlängerten Weihnachtsferien. Schüler werden damit wieder regelmäßig getestet. Es gilt die Präsenzpflicht. In den Klassenräumen muss Maske getragen werden. Am Ende dieser ersten Schulwoche will das Bildungsministerium die Lage bewerten und die Maßnahmen gegebenenfalls anpassen.

Mit Verweis auf die niedrige Inzidenz und die bisher geringe Zahl an Omikron-Fällen hat Sachsen-Anhalt bisher auf eine Verschärfung der Corona-Regeln verzichtet. So setzt das Bundesland die bundesweit vereinbarte 2G+ - Regeln für die Gastronomie nicht um. Es bleibt bei 2G.

Corona-Infektionsrate in Sachsen steigt auf 323,2

Sachsen meldete am Montagmorgen leicht steigende Corona-Infektionszahlen. Am Montag gab das RKI für den Freistaat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 323,2 an nach 319,4 am Sonntag und 303,6 am Samstag. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen registriert wurden. Der Freistaat bleibt mit diesen Werten unter der bundesweiten Inzidenz von 375,7 am Montag.

Für Sachsen erfasste das RKI binnen 24 Stunden 783 neue Covid-19-Fälle sowie 18 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2.

Corona-Inzidenz in Thüringen steigt auf 358,0

Das Robert Koch-Institut hat am Montag für Thüringen mit 358,0 eine leicht gestiegene Corona-Inzidenz angegeben. Am Sonntag hatte der Wert bei 350,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und sieben Tage gelegen, am Samstag betrug er noch 342,3. Bundesweit stieg die Inzidenz am Montag auf 375,7 nach 362,7 am Vortag.

Binnen 24 Stunden wurden dem RKI aus Thüringen 479 neue Covid-19-Fälle gemeldet sowie zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.