Ärzte berichten von zunehmender Impfmüdigkeit bei Patienten

Halle/MZ - Pünktlich zum Start der Corona-Welle im Herbst liegen in den Arztpraxen die Spritzen mit neuen, verbesserten Impfstoffen bereit. Doch obwohl diese einen wirksameren Schutz versprechen, ist die Impfbereitschaft bei den Patienten eingebrochen. Das ergab eine MZ-Umfrage unter Praxen und Impfzentren. „Die meisten Patienten sind impfmüde“, sagte Hausarzt Robin John aus Schönebeck (Salzlandkreis) der MZ.

Seit Anfang Oktober sind die neuen Corona-Impfstoffe in Sachsen-Anhalt verfügbar. Im Gegensatz zu den bisherigen Vakzinen sind die sogenannten bivalenten mRNA-Impfstoffe speziell auf die aktuellen Omikron-Varianten zugeschnitten und sollen einen verbesserten Schutz gegen schwere Covid-19-Verläufe bieten. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Auffrischungsimpfung damit daher allen Menschen über 60, Heimbewohnern, Vorerkrankten und dem Personal in Kliniken, Praxen und der Pflege.

Lesen Sie auch: Kommentar zur Impfmüdigkeit: Lästige Lebensretter

Corona in Sachsen-Anhalt: bisher 22.115 Impfungen mit neuem Vakzin

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Magdeburg haben seit der Auslieferung allerdings erst 22.115 Menschen im Land eine Impfung mit einem neuen Stoff erhalten, eine vierte Spritze haben insgesamt rund 167.000 Bürger bekommen. Dabei leben allein 780.000 Über-60-Jährige in Sachsen-Anhalt. Im Vergleich der Bundesländer rangiert das Land bei der Quote der vierfach Geimpften auf dem drittletzten Platz – vor Thüringen und Sachsen. Während nur 7,6 Prozent hier zwei Auffrischungen bekommen haben, sind knapp Dreiviertel der Bürger grundimmunisiert. Viele sind der Spritzen offenbar überdrüssig.

Wir haben da unsere Glaubwürdigkeit verloren. Franz Dießel / Hausarzt

Um der Impfkampagne dennoch Schwung zu verleihen, haben einige Kommunen ihre Impfzentren wieder hochgefahren. Der Burgenlandkreis bietet in seinen drei Zentren bereits Corona-Impfungen mit den neuen Vakzinen an. Die Nachfrage sei jedoch unverändert „auf niedrigem Niveau“, sagte Kreissprecherin Christina Vater. In Halle sorgte die Eröffnung eines Impfzentrums am Montag hingegen für lange Schlangen. Die Stadt reagierte damit auch auf die laut Amtsärztin Christine Gröger niedrige Impfbereitschaft.

Hausärzte aus Sachsen-Anhalt berichten von impfmüden Patienten

Die erlebt auch Hausarzt Robin John aus Schönebeck täglich. Im vergangenen Herbst habe er noch bis zu 50 Patienten pro Tag gegen Corona geimpft, derzeit seien es zwei – und das auch nur nach direkter Ansprache. Viele seien inzwischen skeptisch gegenüber einer vierten Spritze, so der Mediziner.

Lesen Sie auch: Corona und Grippe: Welche Impfung macht jetzt Sinn?

Ähnliches berichtete auch Hausarzt Franz Dießel aus Halle. Häufig hätten seine Patienten die gleiche Erfahrung gemacht: Erst die angepriesene Impfung, dann doch eine Erkrankung, aber mit mildem Verlauf. Warum also noch eine Spritze? Hinzu kämen die in der Vergangenheit immer wieder geänderten Impfempfehlungen der Behörden, so Dießel. „Wir haben da unsere Glaubwürdigkeit verloren.“ Besonders bitter sei es daher, wenn nun Risikopatienten aus Impfmüdigkeit eine empfohlene Auffrischung ablehnten. „Das ärgert mich als Arzt.“

Denn die Lage ist alarmierend: Die Gesundheitsämter meldeten Anfang Oktober die höchste Zahl an Neuinfektionen seit April, in den Kliniken unterschritt der Anteil an freien Intensivbetten die kritische Zehn-Prozent-Hürde. Das Landesgesundheitsministerium hofft nun auf „Rückenwind für die hiesigen Impfanstrengungen“ durch eine Kampagne des Bundes, die unter anderem mit Briefen bei den Bürgern für die Impfung wirbt. Auch bei manchen Ärzten liegen die Hoffnungen mit Blick auf den Winter auf einem Sinneswandel: „Ich hoffe, dass die Impfquote dann so gut ist, dass die Intensivstationen nicht überlastet sind“, so Hausarzt John.