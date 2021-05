Cornelia Lüddemann - Die Unterschätzte

Mit ihrem nagelneuen Wahlkampfauto, einem ID3, fährt Cornelia Lüddemann die kurvige, steile Straße zum Rand des Geiseltalsees hoch. Das Elektro-Auto beschleunigt besser als ein großer Audi. Von oben ist der Blick frei auf den 60Meter tiefer liegenden Tagebausee.

„Wow, was für eine Aussicht!“, sagt Lüddemann. Am Hang wachsen Weinreben, Harzer Höhenvieh weidet dazwischen. Die Rinder halten das Gras zwischen den Weinstöcken kurz und düngen natürlich. So stellt sich die Fraktionschefin der Grünen im Landtag von Sachsen-Anhalt Strukturwandel vor: „Dort, wo einst Kohlebagger fuhren, finden heute Naturschutz, Tourismus und Landwirtschaft statt.“

Winzer Lars Reifert, dessen Familie im Jahr 2000 den Weinberg „Goldener Steiger“ anlegte, hat sie jedoch nicht eingeladen, um ihr die schöne Aussicht zu zeigen. Reifert zeigt auf eine Terrasse, auf der Holzbänke und Tische stehen. „Drei Jahre hat das Genehmigungsverfahren dafür gedauert“, sagt der Winzer. Er beklagt, dass Umweltschützer von Nabu nun „mit dem Zollstock hier auftauchen, um zu kontrollieren, ob wir auch ja alle Auflagen einhalten.“ Eine kleine Aussichtsplattform sei von den Naturschützern erbittert bekämpft worden. „Können Sie sich nicht an einen Tisch setzen und die Probleme klären?“, fragt Lüddemann. „Dazu müssten die Nabu-Leute mir erst mal zuhören“, entgegnet Reifert.

Lüddemann hätte auch sagen können, „an einen runden Tisch setzen“. Denn die 1968 in Dessau geborene Politikerin, die in einem katholischen Elternhaus aufwuchs, engagierte sich politisch zur Wende im Neuen Forum und trat 1992 in die Partei Bündnis 90/Die Grünen ein. Sowohl politische Freunde als auch Gegner beschreiben die gelernte Bibliothekarin als eine Frau, die zuhören kann und kompromissfähig ist. Gibt es Streit in der Partei oder der Fraktion, vertrauen die Kollegen der „Conny“, die das schon richten wird.

Die blonde, kleine Frau fällt nicht sofort auf, wenn sie einen Raum betritt. Sie hat nichts Dominantes oder Strahlendes. In ihrer kleinen, nur fünfköpfigen Fraktion soll sie einmal sogar beklagt haben, dass sie sich „unterschätzt fühlt“. Vielleicht aus diesem Gefühl heraus arbeitet sie umso härter. In den vergangenen fünf Jahren hat sie mehr als 400 Reden im Landtag gehalten. Das ist Rekord. Als sie nach der Wende im Wahlkreisbüro der Grünen-Bundestagsabgeordneten Steffi Lemke arbeitete, studierte sie nebenberuflich Erziehungswissenschaft.

Bis 2035: Mit klarem Plan zur Klimaneutralität Sachsen-Anhalts

Erst seit 2011, als Lüddemann für die Grünen in den Landtag einzog, ist sie hauptberuflich in der Politik. Seit 2016 als Fraktionschefin und nun Spitzenkandidatin. Das wichtigste Wahlkampfthema ist der Klima- und Umweltschutz. So soll der Anteil des Ökolandbaus von derzeit zehn auf 25 Prozent steigen und der Waldumbau mit Mischwäldern vorangebracht werden.

„Mit einem klaren Plan Sachsen-Anhalt bis spätestens 2035 zu vollständiger Klimaneutralität zu führen“, lautet die Überschrift des Wahlprogramms. Heißt das, in 14 Jahren gibt es in Sachsen-Anhalt keine Trecker mit Diesel-Motor mehr, nur noch E-Autos und Gasheizungen sind auch abgeschafft? „Das ist unser Ziel. Auch wenn das in einigen Bereichen wie der Landwirtschaft und der Industrie nicht vollumfänglich machbar sein wird“, schränkt sie ein. Anspruch und Wirklichkeit klaffen manchmal auch an anderer Stelle auseinander. So stellt die Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) aktuell für die Aufforstung und den Waldumbau etwa 20 Millionen Euro jährlich zur Verfügung. Zu wenig, sagen die Waldbesitzer. Im Nachbarland Thüringen brachte der linke Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff ein Aktionsprogramm von 500 Millionen Euro in den kommenden zehn Jahren auf den Weg.

Dennoch: Wenn Lüddemann engagiert über den Klimaschutz mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien spricht, dann wird deutlich, dass sie das Land damit auch wirtschaftlich voranbringen will. „Klimaneutrale Produkte herzustellen, wird ein riesiger Markt werden. Sachsen-Anhalt kann hier Vorreiter sein.“ Verbinden will sie das mit sozialer Gerechtigkeit: „Nicht nur Reichen steht ein gutes Leben zu.“

Die ökologischen Themen kommen bei den Wählern bundesweit an. Bei der letzten Wahlumfrage von Infratest erreichten die Grünen im Land elf Prozent, 5,2 Prozent mehr als bei der Wahl 2016. Die guten Werte erreicht die Partei auch, weil sie in Sachsen-Anhalt geschlossen auftritt. Das ist auch ein Verdienst der „Moderatorin“ Lüddemann. Auf den Wahlplakaten wirbt die Partei mit dem Slogan: „Verlässlich für Sachsen-Anhalt“. Einen solchen Spruch hätte man eher bei der CDU erwartet.

Die Frau aus Dessau, die dort mit ihrem Lebenspartner lebt, kann aber nicht nur Kompromisse, sondern auch draufhauen, wenn sie es für nötig hält. In der Corona-Politik bezeichnete Lüddemann Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) zuletzt als „Geisterfahrer“, weil er an Modellprojekten für die Wirtschaft und der Öffnung der Schulen festhielt.

Lüddemann vertritt kompromisslos die Niedriginzidenz-Forderung ihrer Partei. „Aus Überzeugung“, wie sie sagt. Da ihre Wählerschaft zum großen Teil im Öffentlichen Dienst, dem Dienstleistungs- und Bildungsbereich arbeitet, die die Pandemie großteils im Homeoffice verbringt, musste sie auch nicht befürchten, sich bei ihrer eigenen Klientel unbeliebt zu machen. CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt zeigte sich umso irritierter: „Solche persönlichen Attacken kannte ich nicht von ihr.“

Lüddemann und Borgwardt kennen sich inzwischen gut, in den vergangenen fünf Jahren waren sie unter anderem als „Feuerwehrfrau und Feuerwehrmann“ aktiv, wenn es in der Koalition wieder einmal brannte. Die letzte große Krise ereignete sich im Dezember 2020, als die CDU-Fraktion die Erhöhung des Rundfunkbeitrages ablehnte. Nächtelang rangen die Koalitionspartner um eine Lösung. Am Ende setzte sich die CDU durch, eine bundesweite Erhöhung um 86 Cent auf 18,36 Euro wurde blockiert. Aus dieser Niederlage hat Lüddemann ihre Lehren gezogen: „In einem künftigen Koalitionsvertrag würde ich viel genauer die Vorhaben, Ziele und Verabredungen hineinschreiben.“

Mit diesen Worten macht sie aber auch deutlich, dass sie davon ausgeht, nach der Wahl weiter mit der CDU zu regieren. „Wir müssen uns den Realitäten stellen, so wie die Umfragen aussehen, ist das eine wahrscheinliche Option“, sagt Lüddemann. Das Land benötige weiter eine grüne Handschrift.

Sie selbst hat dabei auch schon ihren Machtanspruch formuliert. Die Grünen würden gern ein zweites Ministerium haben. „Ein Ministerium, in dem man gestalten kann“, sagt Lüddemann, ohne sich oder ein konkretes Ressort zu nennen. Da Lüddemann in der Fraktion den Bereich Verkehr abdeckt, sieht es danach aus, dass sie gern Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) beerben möchte. Landwirtschaftsministerin Dalbert hat bereits erklärt, dass sie ihr Amt fortführen möchte. In der Partei wird Dalbert geachtet, aber nicht unbedingt geliebt. Eine ranghohes Parteimitglied meint: Claudia Dalbert sei den Menschen oft „nicht zugetan.“ Sie strahle manchmal eine „Härte aus, die der eigenen Sache nicht dient“. Bei Lüddemann sei das anders: „Sie versucht sich auch in Menschen hineinzuversetzen, deren Position sie nicht teilt.“

Beim Besuch von Winzer Reifert zeigt sich das teilweise. Lüddemann hört nicht nur aufmerksam zu, sondern lobt auch: „Menschen wie Sie, die etwas anpacken, etwas auf die Beine stellen, braucht dieses Land.“ Nur so könne der schwierige Strukturwandel gelingen. „Sie als auch der örtlichen Naturschutzverband Nabu wollen am Ende doch hier eine neue Naturlandschaft schaffen.“ Reifert nickt, fühlt sich verstanden. Doch auch der Nabu kann mit einer solche Formulierung sicher gut leben. Gelöst ist der Konflikt damit allerdings noch nicht. Lüddemann agiert aber geschickt. Ihre Konkurrenten sollten sie nicht unterschätzen. (mz)