„Chance auf weniger Bürokratie“

MZ-Gastautor Jürgen Leindecker fordert in seinem Kommentar ein Ende des Tarifdschungels im Nahverkehr - und hofft auf das Neun-Euro-Nachfolgeticket.

Kleinigkeiten haben manchmal auch in der politischen Wirklichkeit eine große Wirkung. Das Neun-Euro-Ticket ist, vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Probleme, eine solche Kleinigkeit. Das Ticket hat den ÖPNV in ein ganz neues Licht getaucht und seine Fortsetzung erfordert grundlegend neues Denken. Deshalb weisen Überlegungen für ein Nachfolge-Ticket in die richtige Richtung.