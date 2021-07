CDU, SPD und FDP loten „Deutschland“-Koalition aus

Magdeburg - Erstmals seit der Landtagswahl im Juni haben Sachsen-Anhalts CDU, SPD und FDP Dreiergespräche über eine mögliche „Deutschland-Koalition“ geführt. Am Dienstagnachmittag trafen sich je sechs Vertreter der drei Parteien zu gemeinsamen Sondierungen. Das vertrauliche Treffen fand in der Investitionsbank in Magdeburg statt – die mögliche Dauer der Gespräche blieb zunächst offen. Immer mehr deutet mittlerweile darauf hin, dass die Vorgespräche auf der Zielgeraden sind: Aus der SPD hieß es am Dienstag bereits, man wolle zügig zu Ergebnissen kommen. Im Falle erfolgreicher Sondierungen könnte der SPD-Parteivorstand dann bereits am Wochenende eine Empfehlung für künftige Koalitionsgespräche abgeben. Ein Parteitag muss über die Aufnahme solcher Gesprächen entscheiden.

Was derzeit für die „Deutschland-Koalition“ spricht: Es gibt aktuell keine Gesprächstermine für die zweite denkbare Bündnisoption, ein „Jamaika-Bündnis“ aus CDU, FDP und Grünen. Bei den bisher mitregierenden Grünen wird dies bereits als Signal gedeutet, dass es bald in der Opposition weitergehen könnte. Theoretisch könnte die CDU als stärkste Kraft sogar allein mit der SPD regieren - das gilt allerdings als Hochrisiko-Variante, da das Duo nur eine Ein-Stimmen-Mehrheit hätte.

Die FDP also als Absicherungspartner? Der Liberalen-Landesvorsitzende Marcus Faber betonte am Dienstag, er gehe „völlig ergebnisoffen“ in die Dreiergespräche: Die FDP sei für beide denkbaren Bündniskonstellationen gewappnet, also auch für Jamaika. Es gehe in der aktuellen Phase der Gespräche um die Frage, „ob es unüberwindbare Hürden für eine Zusammenarbeit gibt“, sagte er der MZ. Dies gelte es jetzt zu beantworten. Das inhaltliche Augenmerk der FDP liege unter anderem auf einer besseren Digitalinfrastruktur und einem Schub für die Bildungspolitik. „Als Altmärker interessiert mich natürlich auch, wie es mit der Autobahn weitergeht“, so Faber. Seit Jahren wartet die Region auf die Fertigstellung der A 14.

Die SPD geht ihrerseits mit einer Wunschliste in die Gespräche. Weit oben steht ein Vergabegesetz, das bessere Löhne sicherstellen soll für Unternehmen, die im öffentlichen Auftrag arbeiten. Eine verbesserte, möglichst kostenfreie Kita-Betreuung möchten die Sozialdemokraten ebenfalls erreichen. Zudem geht die SPD mit der Forderung nach einer besseren Krankenhausfinanzierung in die Gespräche. Man wolle so stark aus den Verhandlungen herausgehen, wie man hineingeht, hieß es. Demnach wollen die Sozialdemokraten ihre zwei Ministerien, Wirtschaft und Soziales, behalten. (mz)