CDU-Justizministerin kritisiert Anti-AfD-Gruppe in ihrer Partei

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) wehrt sich dagegen, von einer neuen Anti-AfD-Initiative in ihrer Partei als Aushängeschild vereinnahmt zu werden. „Ich möchte mich damit nicht in Verbindung bringen lassen“, sagte die Ministerin der MZ am Freitag. „Ich teile nicht den Ansatz, eine neue Bewegung zu starten.“

Die Kritik zielt auf die Organisatoren der „Plattform engagierter Christdemokraten für eine neue CDU Sachsen-Anhalt“. Die am Montag gestartete Gruppe fordert die unbedingte Abgrenzung von der AfD nach der Landtagswahl. Auch eine Minderheitsregierung unter AfD-Tolerierung müsse verhindert werden. Die Gruppe hat laut eigenen Angaben rund 70 Unterstützer. Tagelang warb sie mit einer zustimmenden E-Mail Kedings auf ihrer Website. Bis Keding den Text unter Protest entfernen ließ.

Keding nach E-Mail: „Wie sie damit umgegangen sind, ist unseriös“

„Wie sie damit umgegangen sind, ist unseriös“, rügte sie. Die E-Mail sei nie für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen. In ihrer Kandidatenrolle für die Wahl habe Keding einem der Organisatoren lediglich intern mitteilen wollen, dass sie in einem Punkt gleicher Meinung sei: Auch sie halte einen Mitgliederentscheid über einen neuen Koalitionsvertrag nicht für das richtige Mittel. Die Anti-AfD-Initiative befürchtet, dass der bereits abgemachte Mitgliederentscheid dazu führen könnte, dass sich nach der Wahl Befürworter einer AfD-Kooperation durchsetzen.

Keding bekräftigte zwar: „Ein Koalitionsvertrag ist eine zu komplexe Frage für einen Mitgliederentscheid, das wäre etwas für einen Landesparteitag.“ Diese Ansicht habe sie aber schon immer - die neue Initiative an der CDU-Basis halte sie unabhängig davon für überflüssig. Es gebe bereits klare Parteitagsbeschlüsse, die die Zusammenarbeit mit der AfD verböten. So sieht es auch die Landesspitze.

Eine Sprecherin der Anti-AfD-Initiative entschuldigte sich am Freitag bei Keding und sprach von einem „Missverständnis“. Die Gruppe habe sich über die positive Rückmeldung der Ministerin gefreut. Die Initiative erneuerte indes ihre Forderung: Alle CDU-Landtagskandidaten müssten versichern, dass sie nach der Wahl keinerlei AfD-Anträgen zustimmen werden. Zudem dürften CDU-Anträge nicht allein mithilfe der AfD durchgesetzt werden. (mz)