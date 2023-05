Eine Frau ist bei Wanzleben in der Börde schwer verletzt worden. In Klein-Germesleben stieß ihr Auto mit einem Bus zusammen. Die Frau wurde von ihrem Airbag im Wrack eingeklemmt. Symbolbild:

Klein-Germersleben (vs) - Zu einem Busunfall mit einer Schwerverletzten ist es am Dienstagmorgen auf der Dorfstraße in Klein-Germersleben gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach missachtete eine 44 Jahre alte Autofahrerin die Vorfahrt eines Busses und kollidierte mit ihm. Die Frau wurde dabei offenbar durch den ausgelösten Airbag im Fahrzeug eingeklemmt und konnte kurz nach dem Unfall befreit werden.

Sie kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Die Straße K1700 musste für die Dauer der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden.