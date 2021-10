Bundestag: Sepp Müller wird Chef der CDU-Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Berlin/MZ - Mit Sepp Müller hat Sachsen-Anhalts CDU-Landesgruppe im Bundestag einen neuen Vorsitzenden. Der 32-Jährige aus Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) führt ab sofort die vier Unionsabgeordneten des Bundeslandes an. Das teilte die Landesgruppe am Donnerstag mit.

Müller war erstmals 2017 in den Bundestag eingezogen und hatte im September mit 34,3 Prozent die meisten CDU-Erststimmen innerhalb Ostdeutschlands geholt. Mit seiner Wahl zum Landesgruppenchef übernimmt Müller das Amt von der langjährigen Abgeordneten Heike Brehmer.

Sie amtiert aktuell als Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion. Müller sagte am Donnerstag, er blicke „demütig auf diesen Vertrauensbeweis“. Müller ergänzte: „Als CDU-Landesgruppe werden wir weiter die starke Stimme unseres Landes in der Bundespolitik sein – egal ob in der Regierung oder in der Opposition.“