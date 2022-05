Haftbefehl Bringt Renate Künast Rechtsextremist Sven Liebich ins Gefängnis?

Sven Liebich, Rechtsextremist und Dauerdemonstrant in Halle, könnte demnächst einige Zeit in der JVA Leipzig verbringen. Gegen den 51-Jährigen liegt ein Haftbefehl vor, ausgestellt vom Landgericht Frankfurt am Main. So reagiert der 51-Jährige darauf.