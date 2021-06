Stendal - Ein Brand in einer Lagerhalle in Stendal im Kuhlenschlag hat einen hohen Sachschaden verursacht. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, fing eine Aufbereitungsanlage für Fahrzeuge in der Nacht auf Freitag Feuer. Der Sachschaden beträgt um die 100.000 Euro. Die Brandursache ist zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.