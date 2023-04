In Sachsen-Anhalt sollen am Freitag, 21. April, alle möglichen Blitzgeräte im Land im Einsatz sein, um Temposünder und Raser beim Speedmarathon zu erwischen.

Autofahrer, aufgepasst! Massenhaft Blitzer beim Speedmarathon am Freitag

Raser und Temposünder sollten sich am Freitag, 21. April, vorsehen. Dann plant die Polizei in Sachsen-Anhalt einen sogenannten Speedmarathon, bei dem viele Blitzer zum Einsatz kommen sollen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Europaweit sollen Blitzer ab Montag Temposünder auf den Straßen ablichten. Auch Sachsen-Anhalt beteiligt sich an dem sogenannten "Speedmarathon". Dies geht aus einer Mitteilung des Innenministeriums hervor.

Die Landespolizei soll an der diesjährigen Geschwindigkeitskontrollwoche der Polizeivereinigung Roadpol vom 17. bis 23. April 2023 teilnehmen, heißt es dort. Innerhalb dieser Woche werde es am Freitag, 21. April, den europaweiten Speedmarathon geben, an dem verstärkt flächendeckend Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden würden.

Massenhaft Geschwindigkeitskontrollen geplant

Ziel der Kontrollwoche sei es, die Gefahren von zu schnellem Fahren vor Augen zu führen, erklärt Innenministerin Tamara Zieschang. Die Polizei setze für die Geschwindigkeitsüberwachung verschiedene Verkehrsüberwachungstechnik ein. Neben Hand- und Großmessgeräten seien beim Speed-Marathon landesweit auch sogenannte Blitz-Anhänger im Einsatz.

Das Netzwerk Roadpol ist aus dem Zusammenschluss der Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union hervorgegangen. Es verfolgt das Ziel, die Sicherheit auf europäischen Straßen zu verbessern und plant hierzu jedes Jahr europaweite Verkehrsüberwachungsaktionen.