Schierke/MZ. - Am Waldbrand-Sonntag, als das Septemberfeuer unterhalb des Brockens noch loderte, holten sich drei Politiker auf dem improvisierten Hubschrauberlandeplatz am Rande von Elend (Kreis Harz) ein Eis. Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze, Harzkreis-Landrat Thomas Balcerowski (beide CDU) und Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) gönnten sich am Eiswagen von Kristina Henze aus Ilsenburg eine Kugel. Zuvor hatten sie an verschiedenen Stellen den Brandeinsatz verfolgt. Nun, am Eiswagen, kam die Frage auf, wer für die Abkühlung zahle. „Der Oberbürgermeister“, lautete die Antwort, woraufhin Kascha meinte: „Ja, die paar Euro machen jetzt auch nichts mehr.“

