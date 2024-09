Anfang August sind die ersten Infektionen der Blauzungenkrankheit auch in Sachsen-Anhalt aufgetreten. Die Impfkampagne gegen die Tierseuche geht voran.

Mehr als 30 Betriebe in Sachsen-Anhalt betroffen: Blauzungenkrankheit breitet sich aus

Die Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit gehen in Sachsen-Anhalt langsam voran. Symbolbild:

Halle (Saale)/Magdeburg. - Die Impfungen gegen die für Tiere gefährliche Blauzungenkrankheit in Sachsen-Anhalt kommen langsam voran. Inzwischen sei mehr als die Hälfte der Schafe im Land geimpft, sagte der Abteilungsleiter für Landwirtschaft im Landwirtschaftsministerium, Andreas Tyrpe, im Agrarausschuss des Landtags. „Das ist eine gute Impfquote.“

Bei den Rindern sehe es dagegen nicht ganz so gut aus. Hier seien erst knapp 50.000 von 275.000 Rindern im Land geimpft.

Lesen Sie auch: Blauzungenkrankheit breitet sich aus: Wie gefährlich ist die Tierseuche?

Seit Juli breitet sich die Blauzungenkrankheit in Deutschland rasant aus. Bis Ende August verzeichnete das Friedlich-Löffler-Institut Ausbrüche in mehr als 30 Betrieben allein in Sachsen-Anhalt.

Blauzungenkrankheit in Sachsen-Anhalt breitet sich aus

Anfang des Monats war die Variante BTV-3 in einer Rinderhaltung bei Wernigerode und in zwei Schafbeständen in der Altmark festgestellt worden.

Die Blauzungenkrankheit betrifft vor allem Schafe und Rinder. Aber auch andere Wiederkäufer können an ihr erkranken. Das Virus wird nicht direkt von Tier zu Tier übertragen, sondern über kleine, blutsaugende Mücken.

Experten empfehlen Landwirten deshalb, Schafe und Rinder mit Insektenschutzmitteln vor Stichen zu schützen. In betroffenen Regionen und angrenzenden Gebieten raten die Fachleute, die Tiere gegen das Virus zu impfen.

Der Krankheitsverlauf ist unterschiedlich. Vor allem Schafe zeigen Symptome wie Lahmheit, Fieber und gestörtes Allgemeinbefinden. Die Infektion kann tödlich enden. Rinder zeigen in der Regel weniger starke Symptome.