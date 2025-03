Bis zur Manipulation: So sehr kann ein Duft unser Handeln lenken

Halle (Saale)/MZ. - Ein holzig-würziger Duft liegt in der Luft. Er hält sich trotz eines geöffneten Fensters in dem kleinen Raum – nicht penetrant, es riecht eher angenehm. „Das sind meine Arbeitsmaterialien“, erklärt Veronika Raupach den Geruch. Wovon genau der Duft stammt, kann sie nicht sagen, es sei eine Mischung aus Vielem. „Mein Ateliergeruch.“ Denn die zahlreichen Fläschchen mit Düften dünsten aus. Die 34-Jährige entwickelt daraus olfaktorische Konzepte, also solche, die den Geruchssinn betreffen.