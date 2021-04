Bierabsatz bricht in Sachsen-Anhalt ein

Halle (dpa/sa) - Die coronabedingte Schließung von Kneipen, Restaurants und Hotels sowie abgesagte Veranstaltungen haben den Bierabsatz in Sachsen-Anhalt in den ersten beiden Monaten des Jahres einbrechen lassen. Insgesamt seien im Januar und Februar 2021 im Land 201.777 Hektoliter abgesetzt worden, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mit. Dies sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Rückgang um 19,4 Prozent. Rein statistisch betrachtet trank jeder Sachsen-Anhalter ab 18 Jahren in den beiden Berichtsmonaten 10,8 Liter Bier.

Wie es weiter hieß, mussten Verbraucher im vergangenen Jahr für Bier etwas weniger tief in die Tasche greifen. Während die Preise in den 2010er Jahren jedes Jahr gestiegen seien, sanken sie den Statistikern zufolge im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent. Der Jahresdurchschnittspreis für einen halben Liter Pils, Lager, Schwarzbier oder anderes untergäriges Bier lag demnach bei 67 Cent. Weizenbier, Altbier oder Ähnliches kosteten 73 Cent. (dpa)