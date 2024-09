Halle/MZ. - Der Hochsommer ist vorbei, die Urlaubsbräune schwindet – und bald beginnt die Solarium-Saison. Doch dorthin verschlägt es in Sachsen-Anhalt immer weniger Kunden. Laut Branchenverband Besonnung zählt das Bundesland zu jenen, in denen mit am wenigsten Sonnenstudios betrieben werden. Insgesamt sind es 45, nur Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen haben weniger. Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen sind es über 700, in Bayern 380. Insgesamt geht die Zahl der Anlagen deutschlandweit zurück – allein zwischen 2019 und 2022 sank sie um 20 Prozent auf heute etwa 2.700. Verbandssprecher Holger spricht von „Nachfolgeproblemen und Mangel an Investitionen“, wodurch Kunden zu „attraktiveren Marktteilnehmern“ abwanderten. Die Pandemie habe Spuren hinterlassen.

