Bereits zum achten Mal findet am 7. September die offizielle Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer im Störtebeker Brauquartier in Stralsund statt.

Magdeburg. - Kaffee und Wasser am Morgen, ein kühles Blondes am Abend: Des Deutschen liebstes Feierabend-Getränk ist und bleibt wohl Bier.

An der offiziellen Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer im Störtebeker Brauquartier in Stralsund nehmen in diesem Jahr fünf Braumeister aus Sachsen-Anhalt teil. Sie treten gegen rund 200 weitere Hobbybrauer aus ganz Deutschland an.

"Aus Sachsen-Anhalt nehmen Hobbybrauer aus Magdeburg, Staßfurt, Dessau-Roßlau, Coswig und Tangermünde teil. Alle Teilnehmer reichen für den Wettbewerb ein Bier in der Kategorie Belgian Blonde Ale ein", heißt es auf Nachfrage vom Veranstalter, der Störtebeker Braumanufaktur mit Sitz in Stralsund.

Zudem bringen einige Teilnehmer verschiedene Kreativbiere wie unter anderem klassische Helle bis hin zu Bieren mit Früchten, Gewürzen oder Kräutern mit.

Die teilnehmenden Hobbybrauer brauen im Übrigen ausschließlich für den Eigenbedarf, "kommerzielle" Brauer seien vom Wettbewerb ausgeschlossen.

"Wir hatten aber bei vergangenen Meisterschaften schon Sieger, die sich nach dem Gewinn mit einer eigenen Brauerei selbstständig gemacht haben", so der Veranstalter.