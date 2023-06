Bei einem Motorradrennen ist es in der Motorsport Arena Oschersleben zu einem tragischen Unfall gekommen. Zwei Fahrer stießen zusammen. Die Bilanz: Ein Mann wurde schwerverletzt, einer starb noch am Unfallort.

Oschersleben: Tragödie in Motorsport Arena - Ein Mann tot, einer schwerverletzt nach Unfall

In der Motorsport Arena Oschersleben ist es bei einem Motorradrennen zu einem tragischen Unfall gekommen. Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrer ist ein Mann schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Für den anderen kam jede Hilfe zu spät. Symbolbild:

Oschersleben (vs) - Zu einem tragischen Unfall ist es am Sonntagmittag in der Motorsport Arena Oschersleben gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach geschah das Unglück bei einem Rennen zwischen zwei Motorradfahrern. Während der Startphase habe ein 36-jähriger Rennteilnehmer stehen bleiben müssen und wurde von einem anderen Fahrer (65) übersehen. Daraufhin sei der Mann mit seiner Maschine linksseitig mit dem Stehenden zusammengeprallt.

Bei dem Zusammenstoß wurden offenbar beide Motorräder und die Fahrer durch die Luft geschleudert. Der Jüngere habe schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Der 65 Jahre alte Fahrer sei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen, heißt es von Seiten der Polizei.