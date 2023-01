Seit 2010 modernisieren Sachsen-Anhalt und die Bahn in einem eigens aufgelegten Investitionsprogramm Stück für Stück die Bahnhöfe im Land – jetzt fließt so viel Geld wie noch nie. Was geplant ist.

Aus der Zeit gefallen - der Bahnhof in Köthen (Anhalt-Bitterfeld). In den kommenden Jahren sollen nun die Bahnsteige modernisiert werden. Das Projekt ist eines von mehr als 70 auf der jüngsten Sanierungsliste des Landes Sachsen-Anhalt und der Deutschen Bahn.

Magdeburg/MZ - Unter Eisenbahnfans gilt der Bahnhof von Köthen (Anhalt-Bitterfeld) als lebendiges Museum, alle anderen schreckt das Ambiente eher ab: alte Holzbänke auf den Bahnsteigen, hölzerne Überdachungen, Pflaster. Gleis- und Signalanlagen hat die Deutsche Bahn schon gründlich umgebaut, doch alles andere wirkt immer noch so wie in einem alten Film. Nun soll damit Schluss sein.

In den kommenden Jahren werden die Mittelbahnsteige und die Personenunterführung modernisiert – endlich, mag mancher seufzen.

Köthen ist nur eine von mehr als 70 Stationen auf der jüngsten Liste des sogenannten Bahnhofsprogramms Sachsen-Anhalt. Seit 2010 sanieren das Land und die Bahn in diesem Investitionsprogramm gemeinsam Stück für Stück die insgesamt rund 280 Bahnhöfe im Land. Bahnsteige werden verlängert oder erneuert, Aufzüge eingebaut, die Beleuchtung modernisiert – ja nach Bedarf. Meist handelt es sich um kleinere Stopps. Bei 90 Prozent der Stationen im Land verzeichnet die Bahn weniger als 1.000 ein- und aussteigende Passagiere am Tag.

Rampen, Aufzüge, höhere Bahnsteige - es geht um einen leichteren Zugang zum Zug

Am Mittwoch unterzeichneten Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) und der Vorstandschef der DB-Bahnhofstochter Station & Service, Bernd Koch, die Finanzierungsvereinbarung für die nächste Phase des Programms. Bis 2029 fließen demnach 131 Millionen Euro in die mehr als 70 Stationen auf der jüngsten Liste – von Arensdorf bei Köthen bis Zielitz bei Magdeburg. Rechnet man die vorherige Phase von 2019 bis 2022 hinzu, kommen sogar 221 Millionen zusammen – so viel wie noch nie. Zum Vergleich: Von 2010 bis 2018 investierten Land und Bahn 92 Millionen Euro in das Programm. Mehr als 100 Bahnhöfe wurden nach Angaben der Bahn auf diese Weise bereits modernisiert. „Wer viel Bahn fährt, weiß, wie wichtig eine hohe Aufenthaltsqualität auf dem Bahnhof ist“, sagte Hüskens. „Bahnhöfe sind die Visitenkarten der Kommunen“. Was das Land und die Bahn in dem Programm bisher erreicht hätte, könne sich sehen lassen.

Oft geht es bei den Arbeiten um eine leichtere Erreichbarkeit der Züge - etwa durch den Bau von Rampen oder Aufzügen oder auch durch die Erhöhung von Bahnsteigen, um stufenloses Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. „Unser Ziel ist es, den Zugang so leicht und bequem wie möglich zu machen“, sagte Bahn-Manager Koch. Daneben legen die Planer aber auch Augenmerk auf veränderte Verkehrsströme: So sollen laut Koch etwa an mehreren S-Bahn-Haltepunkten in Halle die Bahnsteige verlängert werden, um auf der Linie S7 (Halle-Eisleben) längere Züge einsetzen zu können.

Das Sanierungsprogramm soll über 2029 hinaus fortgesetzt werden

An den mehr als 70 Stationen, die nun bis 2029 modern ausgestattet werden sollen, sind nach Angaben der Bahn täglich insgesamt rund 62.000 Reisende unterwegs. Geht es nach der Bahn, sollen es künftig noch mehr werden: „Unser Ziel ist es natürlich auch, neue Kunden zu gewinnen“, sagte Koch. Daher planen Land und Bahn langfristig: Das Sanierungsprogramm soll über 2029 hinaus fortgesetzt werden.

Im Landessüden stehen bis 2029 unter anderem folgende Bahnhöfe auf der Modernisierungsliste:

Bad Kösen (Burgenlandkreis): Bahnsteigdach und Treppe werden saniert.

Berga-Kelbra (Mansfeld-Südharz): Erneuerung der Bahnsteige

Jeßnitz (Anhalt-Bitterfeld): Erneuerung der Bahnsteige

Köthen (Anhalt-Bitterfeld): Sowohl die Mittelbahnsteige als auch die Personenunterführung werden modernisiert.

Leuna Werke Süd (Saalekreis): Bahnsteige werden erneuert.

Eisleben (Mansfeld-Südharz): Erneuerung von Bahnsteigen und Unterführung

Merseburg (Saalekreis): Neubau einer Toilette, Neugestaltung des Personentunnels

Naumburg (Burgenlandkreis): Sanierung der Toiletten

Quedlinburg (Harz): Neubau der Unterführung und von Aufzügen, Erneuerung eines Bahnsteigs

Röblingen am See (Mansfeld-Südharz): Unterführung und Bahnsteige werden saniert.