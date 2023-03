"Bares für Rares" „Es ist einiges zu tun“ - Händler Friedrich Häusser spricht über sein Rittergut im Harz

Vor eineinhalb Jahren hat Friedrich Häusser das denkmalgeschützte Rittergut in Dedeleben gekauft, in dem einst schon Till Eulenspiegel gewohnt haben soll. Was hat der aus der TV-Sendung "Bares für Rares" bekannte Händler nun mit dem Gut im Harz vor?