Ein Kleinbus und ein Lkw sind am Montagmorgen frontal zusammengekracht. Dabei starb ein Mann, mehrere andere Insassen, darunter ein Junge, wurden schwer verletzt.

Der Weg in den Urlaub endete für einen Familienvater auf der B189 bei Ziegenhagen bei Stendal in der Altmark tödlich. Er kollidierte mit seinem Kleinbus frontal mit einem Lkw. Mehrere weitere Fahrzeuginsassen, darunter ein kleines Kind, wurden schwer verletzt. Foto:

Ziegenhagen - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 189 zwischen Stendal und Osterburg ist am Montagmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei wurden vier weitere Personen verletzt, mindestens drei von ihnen schwer.

Der Lkw-Fahrer prallte mit dem Kleinbus zusammen. Foto: Matthias Strauss

Ein Kleinbus war in Richtung Osterburg unterwegs, als er bei Ziegenhagen aus noch ungeklärter Ursache frontal mit einem ihm entgegenkommenden Lkw zusammenkrachte. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall zerstört. Der Lkw-Fahrer konnte seine Zugmaschine noch selbständig verlassen. Er kam ins Krankenhaus. Besonders heftig traf es aber den Kleinbus.

Kleiner Junge schwerverletzt, aber ansprechbar

Ersthelfer Norbert Wagner war als erster vor Ort. Er befreite zwei Schwerverletzte aus dem Kleinbuswrack - einen kleinen Jungen und eine Frau. Den anderen beiden Insassen konnte er nicht helfen, da sie in dem Unglücksfahrzeug eingeklemmt waren. „Auf der Fahrerseite war nichts mehr zu machen. Ich habe den Jungen zur Seite genommen, damit er von dem Unfall nichts sieht", so der 61-jährige Lkw-Fahrer. Der Junge erzählte ihm noch, dass er mit seiner Familie (Mutter, Vater und Oma) in den Urlaub wollte.

Die Insassen des Kleintransporters wurden schwer verletzt. Foto: Matthias Strauss

Durch die Feuerwehr konnte eine weitere schwer verletzte Frau aus dem Kleinbus gerettet werden. Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Wegen der Bergungsarbeiten bleibt die B189 bis auf weiteres voll gesperrt.