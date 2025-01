Das Netz an Kfz-Händlern und Werkstätten in Sachsen-Anhalt dünnt aus. Vor allem abseits der Großstädte kämpfen die Häuser mit schwierigen Bedingungen. Welche Gründe es dafür gibt und was das für Kunden bedeutet.

Halle/MZ - Viele Menschen in Sachsen-Anhalt sind auf ein Auto angewiesen, doch Werkstätten und vor allem Fahrzeughändler finden sie immer weniger. Nach Angaben des Landesverbands des Kfz-Gewerbes sank die Zahl der Autohäuser und Reparaturbetriebe innerhalb der vergangenen vier Jahre um rund 200 auf zuletzt 2.776. In den vergangenen Monaten schlossen in Sachsen-Anhalt zudem mehrere Händler ihre Filialen. Die schwierigen Rahmenbedingungen übten zunehmend Druck auf die Betriebe aus, sagte Thomas Peckruhn, Präsident des Kfz-Landesverbands, der MZ. „Es ist schwierig, profitabel zu arbeiten“, so Peckruhn weiter.