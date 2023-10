Die Autobahn 14 (A14) verbindet aktuell Magdeburg und die Autoban 4 8A4) am Dreieck Nossen, und Wismar und Schwerin. Im Moment wird daran gebaut, dass die A14 durchgängig von Wismar bis Nossen geht.

Magdeburg/DUR - Die Autobahn 14 (A14) ist eine Länderübergreifende Autobahn in Deutschland, die in Nord-Süd-Richtung verläuft und dabei Städte wie Dresden, Halle, Magdeburg und Schwerin miteinander verbindet.

Bisher ist sie zwischen Magdeburg und Schwerin nicht durchgängig befahrbar, dort werden Teilstrecken neu gebaut.

Die wichtigsten Informationen zur A14:

Wie lang ist die A14?

Die A14 ist insgesamt 422,3 Kilometer lang.

Von wo bis wo führt die Autobahn 14?

Die A14 fängt bei Krützow kurz vor Wismar an und führt bis zum Autobahndreieck Nossen, wo sie in die Autobahn 4 übergeht.

Wann kann man die komplette A14 befahren?

Im Moment wird am Lückenschluss der A14 zwischen Magdeburg und Schwerin gebaut, genauer zwischen den Anschlussstellen Dahlenwahrsleben und Karstädt. Wann genau die gesamte Strecke befahrbar ist, ist noch nicht klar. Bis 2028 will das Land Sachsen-Anhalt mit dem Teil der A14 bis zur Anschlusstelle Seehausen fertig sein.

Seit wann gibt es die A14?

Der erste Abschnitt der Autobahn wurde am 25. April 1936 eröffnet und verlief zwischen den Anschlussstellen Halle/Peißen und Leipzig Ost.

Wussten Sie schon?

Eigentlich sind nur Autobahnen, die in Ost-West-Richtung verlaufen, mit einer geraden Zahl versehen. Die A14 verläuft zwar jetzt hauptsächlich in Nord-Süd-Richtung. Als sie mit ihrem Namen versehen wurde, verlief sie aber weitgehend in Ost-West-Richtung.

Was ist die älteste Autobahn Deutschlands?

Am 6. August 1932 wurde die Autobahn 555 zwischen Köln und Bonn von dem damaligen Kölner Bürgermeister Konrad Adenauer eröffnet. Zu dem Zeitpunkt hieß die A555 noch "kreuzungsfreie Kraftfahr-Straße".

Wie viele Autobahnen gibt es in Deutschland?

In Deutschland gibt es 122 Bundesautobahnen.

Wie viel kostet ein Kilometer Autobahn?

Es gibt keinen Pauschalpreis für Autobahnen. Die Kosten für einen Kilometer Autobahn können stark variieren. Der Preis kann zwischen 6 Millionen und 20 Millionen Euro liegen, aber auch bis zu 100 Millionen Euro erreichen.

Was ist die längste Autobahn der Welt?

Die längste Autobahn der Welt ist die "Carretera Panamericana". Sie ist etwa 30.000 Kilometer lang und führt von Alaska nach Argentinien.