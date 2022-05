Aus der Zeit gefallen

Wenn es um die im Standesamt gesammelten Daten der Bürger geht, gibt es ein merkwürdiges Ungleichgewicht. Wer im Amt erfahren will, wo genau ein beliebiger Zeitgenosse wohnt, muss nicht einmal erklären, wofür er diese Information braucht - er bekommt seine Auskunft. Wer hingegen seine Adresse gegen solche Abfragen schützen will, muss sich rechtfertigen und wird dann oft genug sogar zurückgewiesen. Diese Praxis stellt das, was angemessen wäre, auf den Kopf.

