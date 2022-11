Anwohnern stinkt's: Ärger über Hundekot im Altmarkkreis

Wieder einmal klebt Hundekot am Stiefel. Ob dieser Tritt in den Haufen Glück bringt, ist fraglich, in erster Linie sorgt er für Gestank und Ärger.

Vahrholz - Mit einem sehr speziellen Problem wandte sich ein Leser aus Vahrholz in dieser Woche an die Volksstimme. Nahezu täglich würden sich vor seinem Grundstück große Hundehaufen finden. Wer nicht aufpasse, der trete hinein. Um das zu verhindern, würden die Grundstücksbesitzer diese Hinterlassenschaften immer wieder selbst einsammeln und diese in ihrem Hausmüll entsorgen, was ihnen natürlich stinkt.