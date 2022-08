Unbekanntes Werkzeug Splitter im Erdgeschoss: Angriff aufs Finanzamt in Stendal

Zu einem Angriff auf das Finanzamt in Stendal ist es offenbar am Wochenende gekommen. Unbekannte Täter beschädigten die Scheibe des Gebäudes an der Dr.- Kurt- Schumacher- Straße.