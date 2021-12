Darum verlängert Sachsen-Anhalt die Umtauschfrist für alte Führerscheine

Magdeburg - „Gemeinsam mit dem Innenressort haben wir eine gute Lösung gefunden, die den derzeit schwierigen Bedingungen bei den Führerscheinstellen Rechnung trägt“, sagte Ministerin Lydia Hüskens (FDP) am Donnerstag in Magdeburg. Es könne den Bürgern nicht angelastet werden, wenn sie unverschuldet ihre alten Dokumente trotz aller Bemühungen nicht in der vorgeschriebenen Frist umtauschen können, betonte Hüskens.

Die erste Umtauschfrist – für Führerscheininhaber der Jahrgänge 1953-1958 – endet bereits am 19. Januar 2022. Bis 19. Juli 2022 werde jedoch davon abgesehen, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten, wenn Betroffene, die in Sachsen-Anhalt unterwegs sind, nicht fristgerecht neue Papiere vorweisen könnten, sagte Hüskens.