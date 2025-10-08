weather spruehregen
  4. AfD-Politiker Tillschneider bei Pro-Putin-Veranstaltung in Berlin

Jubel zum 73. Geburtstag AfD-Politiker Tillschneider zu Gast bei Ehrung von Kreml-Chef Putin

Das rechtsextreme „Compact“-Magazin überreichte Russlands Botschafter Putin-Medaillen. Unter den Gästen: der sachsen-anhaltische AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider - im Landtag sorgt das für Empörung.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 08.10.2025, 19:26
In russischen Medien gern gezeigt: Hans-Thomas Tillschneider (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Magdeburg/MZ - Drei AfD-Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt haben in der russischen Botschaft in Berlin an einem Empfang zu Ehren von Kremlchef Wladimir Putin teilgenommen. Das Treffen fand am Dienstag statt, an Putins 73. Geburtstag.