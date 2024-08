Mit der angeblichen Abi-Note von 1,0 verschaffte sich Phillipp-Anders Rau einen Studienplatz. Eine vor Gericht als Entlastung gedachte Aussage bringt ihn nun zusätzlich in Bedrängnis.

Magdeburg/MZ - Der AfD-Bundestagskandidat Phillipp-Anders Rau hat sich mit einem gefälschten Abiturzeugnis einen Studienplatz erschlichen. Für eine Zulassung an der Hochschule Magdeburg-Stendal im Studiengang Journalistik/Medienmanagement reichte er 2012 ein Zeugnis mit der Abitur-Spitzennote 1,0 ein. In Wahrheit hatte Rau die Schule mit einem Notenschnitt von 3,5 beendet, zählte also zu den schlechtesten Abiturienten im Land. Als die Manipulation des Zeugnisses 2015 aufflog, entzog ihm die Hochschule den Studienplatz.