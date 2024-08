Aus Sicht des Oberverwaltungsgerichts Münster ist der Bürgerkrieg in Syrien beendet. Die CDU-Politikerin Tamara Zieschang fordert nun vom Bund eine neue Einstufung des Landes.

Sachsen-Anhalts Innenministerin Zieschang sieht einzelne Regionen Syriens als sicher an

Magdeburg/MZ/dpa - Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) stellt die Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien infrage. Der Bund müsse jetzt eine Neubewertung der Sicherheitslage in dem arabischen Land vornehmen, sagte Zieschang der MZ. „Die Lage in Syrien ist eine andere als noch vor zehn Jahren. Es deutet einiges darauf hin, dass es in Syrien auch wieder sichere Regionen gibt.“