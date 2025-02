Der nächste Rückschlag: Der Dienstbeginn der von fünf Ländern aufgebauten Anstalt verschiebt sich weiter in die Zukunft. Welche Erklärung hat der Chef der Lauscheinrichtung?

Magdeburg/MZ - Die von Sachsen-Anhalt und vier weiteren ostdeutschen Ländern errichtete Abhörzentrale in Leipzig wird auch in diesem und im nächsten Jahr nicht einsatzbereit sein. Das hat das Innenministerium von Sachsen-Anhalt auf MZ-Anfrage eingeräumt. Ursprünglich sollte die Einrichtung bereits seit 2021 in der Lage sein, nach richterlicher Anordnung die Kommunikation von Straftätern und Gefährdern zu überwachen.