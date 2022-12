Abhöraffäre bei Autobahnmeisterei: Werden Straßenwärter in Plötzkau systematisch gemobbt?

Plötzkau/MZ - Es ist ein ganz normaler Freitag im Oktober, ein normaler Arbeitstag in der Autobahnmeisterei Plötzkau (Salzlandkreis). Zunächst. Eine Gruppe Straßenwärter ist mit einem Transporter unterwegs. Wie so oft. Zufällig wirft einer von ihnen einen Blick in die Ablage über der Frontscheibe. Er staunt: Versteckt in dem Fach findet er eine Art Diktiergerät. Es ist eingeschaltet. Schnell wird klar: Die Straßenwärter werden heimlich abgehört.