Abellio droht mit Insolvenz - Bahnbetreiber will Zuschüsse in Millionenhöhe

Halle (Saale) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff erhält täglich jede Menge Post. Er wird von Bürgern, Verbänden, Unternehmen oder anderen Politikern aufgefordert, sich um dieses oder jenes Thema zu kümmern. Post von einem Minister aus dem Ausland ist jedoch selten. Der Brief, den der niederländische Finanzminister Wobke Hoekstra an Haseloff und vier weitere Ministerpräsidenten gesendet hat, hat es in sich. Hoekstra fordert eine stärkere finanzielle Unterstützung des Bahnbetreibers Abellio, der zur niederländischen Staatsbahn Nederlandse Spoorwegen gehört. In Sachsen-Anhalt betreibt Abellio rund die Hälfte der Regionalzüge.